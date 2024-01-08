天津首次發現舊、新石器時代過渡遺存

中評社北京1月8日電／據人民網報導，由天津市文化遺產保護中心、吉林大學考古學院、天津市薊州區文化遺產保護中心聯合完成的2023年度青池遺址考古發掘項目，近日通過天津市文物局組織的專家驗收評估，取得重大考古收穫，首次發現舊、新石器時代過渡遺存。



青池遺址位於天津市薊州區州河灣鎮。天津考古部門曾於20世紀90年代對該遺址進行過三次考古發掘，發現新石器時代和夏商周時期遺存。



2015年，天津市文化遺產保護中心對青池遺址進行復查，發現存在舊石器時代遺存分布的線索。



2023年10月至12月，經國家文物局批准，青池遺址進行了第四次考古發掘。在兩個發掘區內，分別揭露出舊石器時代晚期序列地層和舊、新石器時代過渡遺存，出土舊石器和新石器時代打制石器、磨制石器、陶器、骨器、獸骨等不同質地文物標本1000餘件。



青池遺址考古發掘項目負責人盛立雙介紹，在青池遺址第I發掘區內發掘出舊石器遺存。根據出土遺物、地貌環境等綜合推斷，舊石器遺存的年代應在距今4萬年至1萬年之間，即舊石器時代晚期。



盛立雙說，在青池遺址第II發掘區內揭露出新石器時代灰溝打破舊石器時代的層位關係，並出土重要遺物。根據出土陶器文化面貌和既往測年數據判斷，新石器時代灰溝最下層遺存的年代為新石器時代早期，距今絕對年代為8000年至1萬年左右。



盛立雙表示，本次考古發掘表明，新石器時代早期階段，青池遺址打制石器與陶器、磨制石器伴出，網墜和骨針也大量出土，鹿科、牛科、犬科、鳥類、淡水魚類等動物骨骼豐富，許多獸骨人工加工痕跡明顯，顯示出當時人類生產和生業方式多元的過渡性特點。