侯康台中造勢12萬人　喊台海安定世界安心

侯友宜與趙少康出席台中選前黃金周造勢，向支持者清廉宣誓。（侯康台中競選總部提供） 中評社台中1月8電（記者 方敬為）國民黨大選候選人侯友宜8日在台中舉辦選前黃金周造勢晚會，湧入12萬人相挺，侯與副手候選人趙少康登台，向選民做出清廉宣誓，侯友宜並喊出當選要做到“台海安定、台灣安全、世界安心”三大承諾，“我們一定做得到”！



“台中萬人挺侯康團結造勢晚會”8日晚間在烏日區高鐵站旁登場，侯友宜、趙少康首次在台中合體，大力爭取中台灣選票，包括黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、不分區“立委”候選人韓國瑜、7位國民黨籍區域“立委”候選人、民眾黨“立委”候選人蔡壁如等輪番上台助講，藍營大咖要角齊聚，陣容堅強。侯康壓軸登台，主辦單位晚間9點宣布，現場湧入12萬人，場面盛大。



侯友宜、趙少康大進場時現場喊起“前進‘總統府′、人民來做主”，隨後侯康項萬人宣誓清廉救台灣，高喊“我要政黨輪替、我要打詐除弊、我要安定拚經濟，113挺侯康、113救台灣”。侯友宜說，他對台中市民、全台人民與“國家”的承諾，說到做到、永不改變。



侯友宜承諾，若他當選一定讓台海安定、台灣安全、世界安心，台灣永續繁榮的走下去，他並批評，民進黨賴蕭近期釋出開車在路上競選影片，蔡英文要交棒給賴清德，其實選民都知道，民進黨若繼續執就是“詐騙在路上、廢死在路上、獨裁在路上、“台獨”在路上、黑金在路上”，難怪沒有人民願意上車，而是一個個在跳車！



侯友宜痛批，賴清德接棒要讓人民駛向萬丈深淵，要帶著台灣走向萬劫不復，兩岸可能衝突，人民無法安居樂業的環境，這就是民進黨政府。此外，綠營執政專制、獨裁，惡行惡狀罄竹難書，不只干涉大學自治、干擾學術自由，NCC甚至箝制言論自由，進行新聞審查，要掌控輿論，控制民眾思想。侯友宜、趙少康若當選，絕對秉持著自由民主精神，絕對不會去關媒體，也絕對不會像NCC一樣“順我者昌，逆我者亡”。



侯友宜提到，賴清德日前稱“中華民國憲法”是災難，就是講出內心話，就是永遠的“台獨”工作者，賴本身就是引戰的導火線，若由賴清德當選恐怕帶來兩岸戰爭，他強調，自己絕對反對“台獨”，主張讓兩岸和平重啟對話、交流。



侯友宜籲支持者集中選票，1月13日投票日同時也是蔣經國的逝世紀念日，經國先生曾講過一句話，“今天不做，明天會後悔”，請大家記得最後4天繼續拉票，今天不努力的拉票、贏回“中華民國”，選後才後悔就來不及了，最後一哩路，大家堅毅團結向前行，相信最後一定會迎接勝利的終點。