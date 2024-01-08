帶著故宮的傳說走向世界

中評社北京1月8日電／據人民網報導，一只用雪堆出來的貓靜靜地伫立在劇場門口，迎接大小觀眾的到來；劇場內，裝扮成貓的人偶和小朋友們歡快互動；在彩繪師的筆下，孩子們長出了“貓鼻子”“貓胡子”，瞬間變身“小貓咪”。2023年12月23日，在中國兒童劇場營造出的故宮貓的奇幻世界中，由中國兒童藝術劇院與故宮博物院共同出品的歌舞劇《貓神在故宮》拉開首演序幕，並將演出至正月初八（2024年2月17日），陪觀眾歡度“雙節”。



歌舞劇《貓神在故宮》根據同名繪本改編，講述了紫禁城裡一只名叫“寶貝兒”的小貓，懷著對人類夥伴的深深眷戀，經由一個奇特的機緣，得以穿越數百年時光回到曾經的紫禁城，成了名叫“小東西”的小貓，成為故宮的守護者。該劇透過貓的視角描繪了一個關於友愛與陪伴、記憶與歷史、生命與永恒的童話。



作為已入選文化和旅遊部歷史題材創作工程、2023—2025年舞台藝術創作行動計劃的作品，歌舞劇《貓神在故宮》特邀音樂人李海鷹擔任作曲，由繪本作者、國家一級編劇馮俐擔任編劇，國家一級導演焦剛執導，集結眾多實力主創。



曾創作過《七子之歌》《彎彎的月亮》等家喻戶曉作品的李海鷹，為該劇創作了《美麗的故宮》《格格的貓》《樹上的花》《陪伴》《我們都會說話》等近20首音樂曲目。電子樂、交響樂、北京童謠、北京琴書等不同音樂元素讓觀眾感嘆“深得我心”“朗朗上口”。李海鷹表示，音樂的受眾是跨越年齡、不分人群階層的，希望這次創作可以通過風格多樣、兼具感染力和律動感的音樂，給不同年齡的觀眾都帶來驚喜。



在導演焦剛看來，這部劇的劇本擁有厚實的文學性，“它不僅僅是一個美麗的童話，還是對以故宮人為代表的、為中國文化保護傳承傾注心血的文物工作者的致敬”。為此，焦剛帶領演員開展一系列聲樂、肢體的工作坊，更好地讓音樂、戲劇、舞蹈融合在一起且自由切換表達。演出中，觀眾能看到每一只貓都有獨特的性格和魅力，它們既有貓的肢體表達，又有人的濃厚情感。



歌舞劇《貓神在故宮》是中國兒童藝術劇院與故宮博物院落實戰略合作協議的首個重要成果。故宮博物院副院長王躍工表示，故宮博物院作為中華文化的重要載體，肩負著面向社會進行文化傳播的職責。少年兒童是博物館公共教育的重點服務對象，需要文化的滋養。希望通過歌舞劇這樣的方式，更好地向少年兒童傳播文物保護和傳承的意義和價值，培養他們的文化使命感。