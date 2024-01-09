中評關注：蔡壁如現身侯康台中造勢暗示什麼

民眾黨“立委”候選人蔡壁如現身國民黨侯康造勢晚會，引起關注。（侯康台中競選總部提供） 中評社台中1月9日電（記者 方敬為）中國國民黨侯康配8日在台中舉辦選前黃金周萬人大造勢，民眾黨“立委”候選人蔡壁如現身站台，蔡身為民眾黨主席、大選候選人柯文哲的心腹，選前現身藍營造勢晚會，引發關注，表面上是為了與台中藍營友好，加持自身選情，卻也產生“暗示”棄保的效果，與柯文哲在選前最後一周陸續替藍營選將錄製推薦影片相呼應，民眾黨動態相當微妙。



“台中萬人挺侯康團結造勢晚會”8日晚間在烏日區高鐵站旁登場，侯友宜、趙少康首次在台中合體，大力爭取中台灣選票，包括黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、不分區“立委”候選人韓國瑜、7位國民黨籍區域“立委”候選人輪番上台助講，藍營大咖要角齊聚，陣容堅強，主辦單位宣布，現場湧入逾12萬人，氣勢驚人。



該造勢晚會除了藍營要角雲集，另外備受討論的就是，代表台灣民眾黨參選台中市第一選區“立委”的蔡壁如也現身站台，由於時間點在投票前倒數5天，蔡壁如與藍營站在一起，格外敏感，



國民黨與民眾黨在大選“藍白分裂”後，侯、柯“兄弟登山各自努力”，底下“立委”選將則保持友好關係，台中市“立委”選舉藍白合作尤其密切，蔡壁如不只請到盧秀燕擔任競選總部主委，在地方競選活動更經常與國民黨年輕世代選將廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、林家興聯名“F4＋蔡”，讓台中區域“立委”席次變化成為本屆大選焦點之一。



不過，蔡壁如一方面仍與侯康保持距離，以免爭議上身，自從藍白大選合作破局後，蔡不曾出現在侯康造勢場合，如今卻在選前5天站上“台中萬人挺侯康團結造勢晚會”，雖然未與侯友宜、趙少康同台，蔡壁如競選團隊也對外宣稱，是為了與台中藍營友好，加持選情，但仍引起無限聯想。



蔡壁如與柯文哲關係密切，要站上侯康造勢場合不太可能是“隨心所欲”，相關舉動某種程度上有催化棄保的效果，白營大將站上藍營大選候選人造勢晚會，釋出訊號不言而喻。值得注意的是，柯文哲也在選前最後一周陸續替國民黨“立委”選將錄製推薦影片，對外定調藍、白並非對立關係，被解讀有“暗示”棄保的意味，非常微妙。