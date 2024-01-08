學科交叉融合為免疫學帶來創新活力

中評社北京1月8日電／據科技日報報導，免疫學與其他學科交叉融合，正在成為免疫學領域的新趨勢。這一趨勢不僅拓展了免疫學的研究邊界，還為該領域的快速發展帶來了創新活力。記者從南開大學獲悉，由中國免疫學會主辦、天津市免疫協會協辦、南開大學免疫學研究所承辦的“免疫學前沿交叉論壇”近日在南開大學舉行，該論壇展示了多學科交叉對免疫學創新的巨大促進作用。



作為當下生命科學領域備受關注的前沿學科，免疫學理論和方法的每一次突破，都會極大地促進醫學和生命科學的發展。免疫學研究揭示了生命活動的基本規律，解析了多種疾病的發病機制，促進了相關醫藥產業發展，保障了人口和環境健康。隨著研究的不斷深入，免疫學領域正在面臨越來越多的挑戰，如疾病的複雜性、治療的個性化需求、新型藥物的開發等。



“面對這些挑戰，多學科的融合能夠激發免疫學新的研究思路和技術革新，為這些挑戰提供全新的解決方案。通過將化學、藥學、材料科學、臨床醫學、神經科學和生物信息學等多個學科的研究方法和思路引入免疫學，我們能更全面地理解免疫系統的工作原理，以及免疫應答在健康和疾病中所扮演的角色。”南開大學免疫學研究所副所長張鬆舉例說，“比如生物信息學和人工智能的應用，不僅提高了我們對免疫研究數據的分析能力，還提供了獨特的視角來解讀複雜的免疫反應，進而推動免疫療法的發展。”



國家衛生健康委員會副主任、南開大學免疫學研究所所長曹雪濤院士在演講中強調了免疫學領域的核心問題，展示了其團隊在免疫學與結構生物學、細胞生物學交叉領域的成果，並圍繞免疫應答與免疫治療的新進展這一熱點問題進行了介紹。“團隊近期取得了一系列新進展。其中包括異質核核糖核蛋白A2B1（hnRNPA2B1）可用於識別致病性DNA，進而在啟動干擾素IFN－α／β產生以及增強依賴性抗病毒信號STING傳導中起到重要作用。與hnRNPA2B1類似，鐸樣受體TLR3也是細胞內的模式識別受體，它能夠通過內體生物進程依賴的方式識別細胞外RNA並調控固有免疫。”曹雪濤表示，該工作的順利進行得益於免疫學與結構生物學、細胞生物學的深度交叉。