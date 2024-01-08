分子“手提鑽”利用振動撕裂癌細胞

中評社北京1月8日電／據科技日報報導，某些分子受到光刺激會強烈振動，美國萊斯大學科學家發現了利用分子這一性能來摧毀癌細胞的新方法。發表在《自然·化學》上的該項研究顯示，該方法對實驗室培養的人類黑色素瘤細胞的有效性達到99%，並且半數的黑色素瘤模型實驗鼠經治療後不再患癌症。



萊斯大學化學家詹姆斯·圖爾表示，這是全新一代的分子機器，稱之為分子“手提鑽”。他的實驗室此前曾使用具有光激活的槳狀原子鏈的納米級化合物，該原子鏈不斷沿同一方向旋轉以鑽穿感染性細菌、癌細胞和耐藥真菌的外膜。



與諾貝爾獎獲得者伯納德·費林加的納米級分子馬達鑽頭不同，分子“手提鑽”採用了完全不同的、前所未有的作用機制。它們的機械運動速度比費林加型電機快100萬倍以上，並且可以用近紅外光而不是可見光來激活它們。



近紅外光能比可見光更深入地穿透身體，進入器官或骨骼而不損傷組織。近紅外光可深入人體10厘米，而用來激活納米鑽的可見光的穿透深度僅為半厘米。



這種“手提鑽”其實是氨基花青分子，是一類用於醫學成像的熒光合成染料。研究發現，該分子的原子在受到近紅外光刺激時可一致振動，形成等離子體，從而導致癌細胞的細胞膜破裂。



研究還發現，該分子等離子體一側有臂。該臂對等離子體運動雖然沒有貢獻，但它有助於將分子錨定到細胞膜的雙層脂質上。



研究人員表示，這是第一次以這種方式利用等離子激元來激發整個分子，並實際產生用於實現特定目標的機械作用——撕裂癌細胞的膜。這項研究是在分子尺度上利用機械力治療癌症的一種創新性方法。