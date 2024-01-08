數字技術賦予千年壁畫無限生機

中評社北京1月8日電／據光明日報報導，讓千年壁畫重現華彩！太原北齊壁畫博物館不久前正式向公眾開放，這是全國首座建設於壁畫墓葬原址上的專題博物館。在這裡，人們不僅能從壁畫中感受北朝時期貴族的生活，還能結合數字VR、動畫長卷、人機互動等多種方式重新認識文物。



遙望1400餘年的北齊，晉陽（太原的古稱）雖為“別都”，卻是當時的政治、軍事中心，也因此在三晉大地上留下了很多珍貴的文化遺存和藝術瑰寶，婁睿墓、徐顯秀墓、九原崗墓的發現，就是最好的證明。



徐顯秀墓保存的300餘平方米北齊時期壁畫不僅是當時最高繪畫水平的代表作品，還全方位生動再現了北齊時期獨特的社會風貌和生活場景。



與尋常博物館不同，北齊壁畫博物館依托徐顯秀墓的原址而建。置身博物館，腳下便是墓地遺址，透過玻璃，墓道、過洞、甬道清晰可見。



在徐顯秀墓300餘平方米的壁畫中，共有各類人物近200個，包含夫婦宴饗行樂、車馬儀仗和牛車出行等宏大場面。壁畫布局和諧，將內容紛繁、人物關係複雜的畫面整合得渾然一體。



以展示北齊壁畫為核心，博物館通過“別都華彩”壁畫廳、“一眼千年”遺址廳、“簡易標美”臨展廳三部分，為觀眾全方位解讀北朝至隋唐時期晉陽在文化交流、民族融合方面的重要地位。



除太原北齊徐顯秀墓之外，博物館內還展示有婁睿墓、水泉梁墓、九原崗墓的壁畫。這些早已名聲大噪的墓葬壁畫集中展示，更便於人們感悟三晉大地上所蘊藏的豐厚中華優秀傳統文化。



展廳內，徐顯秀墓室北壁的“夫婦宴飲圖”被搬上互動投影墻。在互動屏幕上，一把琵琶躍然出現，只要撥動琴弦，就可以與畫中樂伎共彈一曲。