京劇《東方大港》亮相第十屆中國京劇藝術節

中評社北京1月8日電／據光明日報報導，2024新年伊始的蓉城，在國粹京劇的點綴下獨具韵味。由青島市京劇院創排的京劇《東方大港》在成都東盟藝術中心1月2日、3日連演兩場，中國戲劇梅花獎得主張建峰、王艶和裘派名家王越，青島市京劇院優秀中青年演員蘇旭、白入夙、劉佳，兩組演員輪番登場亮相，引發觀看熱潮，演出現場掌聲、叫好聲不絕於耳。



演出現場，大幕緩緩拉開，藍色的海岸線、現代化的操作設備、五彩斑斕的集裝箱、高聳如林的橋吊，一幅現代工業美學的壯麗圖景在舞台上借助多媒體影像鋪展開來。京劇《東方大港》以戲曲工業現實題材的當代創新性表達，吸引著在場觀眾進入京劇《東方大港》所呈現的青島港，感受以連鋼創新團隊為代表的新時代產業工人奮進創新的時代風貌。



聚焦現實題材，深挖人物內在力量



作為一部以自動化碼頭建設詮釋新時代工匠精神的現實題材作品，京劇《東方大港》通過講述山東港口集團青島港總設計師張連鋼及其“連鋼創新團隊”自主創造世界奇跡——智能無人全自動化碼頭（QQCTN）的坎坷歷程，不僅展示了“中國智造”的硬核實力，更深入挖掘人性的內在力量。



劇目對人物的事業線和家庭線多角度鋪展，展示了真實可信的東方大港。以張連鋼為代表的新時代產業工人，他們既是港口上那永不言棄、衝鋒陷陣的事業型港口人，也是每個微觀獨立的家庭裡最核心的擔當，他們舍小家為大家，“家家有本難念的經，再苦再累一樣拼，人人都有追求的夢，夢裡夢外一片情，從不平靜的大海，何曾平靜的胸懷。”幕後伴唱的響起，進一步烘托出人物內在的掙扎，事業的艱辛。



名家名角聯袂，滿台熠熠生輝



京劇是“角兒”的藝術，表演是京劇藝術的核心，以“角兒”為代表的優秀藝術人才及其代表作品閃耀了京劇舞台。京劇《東方大港》在本屆京劇藝術節有兩組主演登台亮相。