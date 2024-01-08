北方昆曲劇院新春演出季在梅蘭芳大劇院開鑼

中評社北京1月8日電／據光明網報導，歲聿雲暮，一元復始。2023年和2024年交替之際，北方昆曲劇院在梅蘭芳大劇院小劇場為廣大戲迷帶來了三場精彩的演出：2023年12月31日的昆曲輕喜劇《玉簪記》；2024年1月1日下午場、1月2日晚場的兩場“迎新年 煥新篇 經典昆曲新春演出季——雅韵雙馨清音會”。三場精心準備的演出，讓熱愛昆曲的戲迷們在這個元旦假期實現了無間斷地沉浸式看戲，同時也拉開了2024年北方昆曲劇院新春演出季的序幕。



“月明雲淡露華濃，



欹枕愁聽四壁蛩。



傷秋宋玉賦西風，



落葉驚殘夢。”



……



2023年12月31日，當這些出自昆曲《玉簪記》的清麗婉約的唱詞在梅蘭芳大劇院小劇場唱響時，觀眾們又一次欣賞到了這部經典的愛情佳作。作為傳統十大喜劇之一，昆曲《玉簪記》以唱詞典雅含蓄、唱腔婉轉迤邐、表演清新俊逸見長。這次梅蘭芳大劇院小劇場的演出，由北方昆曲劇院青年演員翁佳慧（飾潘必正）和張嬡嬡（飾陳妙常）擔綱主演，兩位青年演員形象突出，唱做俱佳，舞台配合默契。《玉簪記》雖然定位是輕喜劇的基調，但其中青年男女之間的朦朧真摯的情感也纏綿悱惻，令人動容。戲迷們看著台上精彩的節目，感受到了喜樂的新年氛圍。