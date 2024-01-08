京城煙火下的熒屏文化盛宴

中評社北京1月8日電／據光明網報導，影視劇不僅僅是娛樂產品，更是文化傳承和社會價值的載體，為社會傳遞積極向上的價值觀和思考，在2023年人們日益增長的精神文化訴求之下，北京市廣電局緊密結合國家政策導向，建立“北京大視聽”精品創作工作體系，堅持以人民為中心的創作理念，製作了110部重點文藝精品電視劇、紀錄片、動畫片、網絡視聽，以高度的政治責任感和歷史使命感，聚焦於國家發展、民族復興等重大主題，深度挖掘現實生活中的人物，以多樣的熒屏故事為觀眾呈現出一幅幅生動而真實的時代畫卷。



以人民為本 深耕現實之源



黨的十九大報告指出，加強現實題材創作，不斷推出謳歌黨、謳歌祖國、謳歌人民、謳歌英雄的精品力作。



在影視作品中現實題材的劇集一直廣受關注，通過細膩的人物刻畫和情節設置，來揭示人性的複雜性和多樣性，從而引發觀眾的共鳴和思考。“北京大視聽”品牌建設的重點項目《鯤鵬擊浪》在北京衛視、浙江衛視、廣東衛視、愛奇藝、優酷、騰訊等多平台開播，該劇聚焦毛澤東從湖南第一師範畢業到參加中共一大的心路歷程，各種思潮激蕩碰撞為年輕的毛澤東提供了一個充滿挑戰與機遇的舞台，他懷揣著對國家未來的宏偉構想，與舊世界展開了一場激烈的鬥爭。通過該劇，觀眾得以一窺中國早期革命者的奮鬥歷程，感受到他們付出的巨大犧牲和不懈努力。當代國安劇《特工任務》展現了年輕人勇鬥間諜組織、捍衛國家安全的故事，凸顯了青春拼搏與國家安全的重要性。《無間》則結合深刻歷史與緊張劇情再現了英雄形象，同時反映了國家的發展與社會的變遷。



其次，劇集題材重點關注現實民生，用“小人物”講述“大時代”，講述普通人視角下的故事，表達出國家的發展和社會的變遷。《夢中的那片海》帶領觀眾回到70年代的京城，感受那一代人在改革開放中的青春奮鬥。《情滿九道彎》聚焦北京胡同的變遷，展現了改革開放給普通人生活帶來的巨大影響。《鐵馬豪情的日子》通過講述工人階級的奮鬥史，彰顯了他們在國家發展中的核心作用。《多大點事兒》通過都市小巷的鄰里故事，反映了時代變遷下的人情冷暖。《我們的日子》和《龍城》則以家庭和親情為主線，分別展現了不同時代背景下人們的生活百態和情感堅守。