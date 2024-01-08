奇觀念與晚明文學研究

中評社北京1月8日電／據光明網報導，“常”和“奇”是中國古代文化發展過程中產生的兩個極為重要的概念，它們分別代表著兩種不同的思維方式與審美取向，並對古代諸多文學樣式的發展產生了深遠的影響。從先秦到宋元的大部分時間裡，由於受儒家中庸思維的影響，“奇”始終處在一種“常”的附庸地位，以一種亞文化的面目而呈現。然而，到了晚明時期，這一現象逐漸發生改觀：由於市民階層的崛起、王學思想的流播、士人主體意識的增強，文人士大夫開始有意識地對古代文化中“奇”的一面加以充分肯定、大力宣揚，進而顛覆了傳統“以常為主”的文化權力結構，並在與正統思想、主流文化的對話中分庭抗禮、另辟蹊徑。



這股標新立異的文化潮流不僅在晚明社會、文化、文學等各個角落裡回響激蕩，也對清人的一些創作思想、審美理念起到了導夫先路的作用。因此，從歷史角度對奇觀念的形成加以考察、從文化視野對奇觀念的表現予以觀照、從文學視角對奇在晚明各體文學中所產生的影響加以探究，便成為把握中國古代文學後期發展脈絡走向的一條重要思路。



晚明詩文領域中的奇觀念



晚明奇觀念的蛻變肇始於詩文領域，奇人李贄雖然提出了“‘出類而無益’謂之‘奇’”“不合於‘中庸’謂之‘奇’”等相關命題，但更具其個人特色與新變意義的乃是他對於常奇地位、常奇關係的探討。整體而言，李贄主張取消二者之間的分辨性，以一種更為圓融的視角實現一種常奇之間的相互轉化，由此也實現了常奇地位的基本平等。這種思維方式一方面來源於佛教，另一方面來源於陽明心學和左派王學。因為淡化了常與奇背後的正統、異端內涵，聖人、君子等概念在李贄那裡不再具備天然的崇高性，由此，再進一步提倡“不以孔子之是非為是非”的獨立人格、“重能力而輕細節”的人物評價標準，便顯得自然而然了。李贄雖然在文學創作的實績上不甚突出，但他高度獨立的奇人人格、自居異端的文化姿態、標新立異的思維方式都對後來的文人與文學流派產生了深遠的影響，而其“反分辨性思維”也在後來的常奇關係言說中被屢次運用。從這一點上來說，李贄無疑是晚明奇觀念發生轉捩的一個關鍵性人物。



到了公安派，公安三袁與江盈科在很大程度上繼承了李贄關於常奇觀念、常奇關係的思考，將這一思想發展得更加細密、更加體系化，並進一步運用到文人人格、文學審美等諸多領域中。在人格領域中，他們欣賞遺世獨立的宗教奇人、經世致用的豪傑之士、骨趣兼備的文人才士，但究其本質，這種欣賞都源自於一種對於這些人物獨立人格與超常才華的欽佩。這種獨立性既構成他們在晚明文壇以奇人姿態自居的人格基礎，同時又通過“獨抒性靈，不拘格套”等文學性的論述將自身和當時盛極一時的復古派鮮明地區別開來。公安派對於晚明固有文學傳統的革新與突破，很大程度上正來源於他們以“奇”的文化位置為依托，對“常”的主流地位所發起的這股撼動與衝擊，而這一文學運動也非常典型地反映和代表了晚明特有的時代文化精神。