“裡仁為美”：孔子居處觀的哲學意義

中評社北京1月8日電／據光明網報導，居處是每個人日常生活中不可或缺的。對於《論語》中孔子與孔門弟子來說，居處不僅是日常生活所需，也是君子品質的體現，是“仁”之展開與實踐，是儒家生活方式的組成部分，這種居處觀由此成為孔子仁學思想的一個縮影，獲得了儒家哲學意義。本文選擇《論語》中與居處相關的文本，進行釋義和解讀，闡發孔子居處觀的哲學意義與現代價值。



居處與君子品質



居處本身並不會產生哲學意義，但君子與普通人看待居處的態度不同，這種居處就獲得了儒家哲學意義。《論語·學而》載：“子曰：‘君子食無求飽，居無求安，敏於事而慎於言，就有道而正焉。可謂好學也已。’”居處之“安”與“不安”，與飲食之“飽”與“不飽”一樣，只是普通的生活要求。在孔子看來，“食無求飽”與“居無求安”是一種君子品質。居處不能追求安樂，與《論語·陽貨》中“居處不安”義近，只不過後者是從中引發出“予之不仁”。“求”即自覺追求，是君子修養的一種思想面向，“求”而導向“正”，“有道而正”即君子的修養目標，亦是君子之道的落實。“求”與“正”“好”前後呼應，是君子品質的一種內在規定。



君子之儀容體態、言談舉止，時時處處要依據仁義之道。《論語·衛靈公》載：“子曰：‘群居終日，言不及義，好行小慧，難矣哉！’”“群居”並非指宗族共居，而是指同門共居。“不及義”“行小慧（惠）”，是指言行中不取“義”，而以小恩小惠相互誘引，與《論語·陽貨》中的“飽食終日，無所用心，難矣哉！”可相互發明。孔子主張同門同學共居，應以“及義”為依據，相互切磋探討。孔子又提出，即使居於蠻荒之地，君子也要發揮人格典範的風範作用。《論語·子罕》載：“子欲居九夷。或曰：‘陋，如之何？’子曰：‘君子居之，何陋之有？’”（春秋時代“九夷”臣屬楚、吳、越三國，戰國時代又專屬楚國，處於華夏文明的邊緣地區）“陋”並非簡陋，亦非鄙狹，而是用來形容文明的程度。君子顯發的風貌氣象，會如時雨一樣潤物百姓，如春風一般沐浴鄉裡。



《論語·述而》載：“子之燕居，申申如也，夭夭如也。”此章並非孔子獨語，而是出於孔門弟子的記載。“燕居”是孔子居處的一種方式，亦謂“閑居”。儒家經典文獻《禮記》中，出現了孔子與弟子對話篇《仲尼燕居》《孔子閑居》，說明當時儒家的一些思想創造活動，是在孔子“閑居”“燕居”時發生的。“申申如也”“夭夭如也”是孔子“燕居”時的一種氣象，不過，這種氣象不是採取描述性語言，而是以一種“形容詞”摹狀的“狀態”。宋儒程子雲：“申申是和樂中有中正氣象，夭夭是舒泰氣象，此皆弟子善形容聖人處也。為申申字說不盡，故更著夭夭字。”“中正”“舒泰”，便是孔子“燕居”的君子品質。“申申”“夭夭”作為君子品質的風貌氣象，同時蘊含著“悠然自得”“氣定神閑”的審美情趣。所以，“燕居”這種狀態，透出一種善美同體的儒家境界。