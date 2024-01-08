朱自清“活化”傳統文論的路徑

中評社北京1月8日電／據光明網報導，讓傳統文論“活起來”，不僅是講好中國故事的題中之義，更是文化自信的重要體現。故如何讓傳統文論“活起來”日益成為學界關注的重要課題。事實上，中國現代學者就有此方面的思考，且留下了許多成功案例。如朱自清的“詩言志”闡釋就屬此例。時至今日，他的“詩言志是‘開山的綱領’”這一論斷為人反復征引，用以說明“詩言志”在中國文論史上的第一位的權威地位。故有必要重返朱自清的“詩言志”闡釋，以此觀測朱自清“活化”傳統文論的路徑，為當代“活化”傳統文論提供鏡鑒。



系統觀照，立“開山的綱領”地位



朱自清認為“詩言志”是中國歷代文論的“開山的綱領”。這是一種基於中國文論整體面貌作出的系統觀照。這既與朱自清借鏡西學，接受西方的系統觀念與方法有關，也與他對中國文論系統的認識與把握有關。



一方面，朱自清指出要參照西方現代的“文學批評”觀念與方法來篩選並評判中國的詩文評傳統。他說：“‘文學批評’原是外來的意念，我們的詩文評雖與文學批評相當，卻有它自己的發展，……寫中國文學批評史，就難在將這兩樣比較得恰到好處，教我們能以靠了文學批評這把明鏡，照清楚詩文評的面目。”他的中國古典文論研究就是以西學作為鏡角。比如他注重中心意念的厘定與提煉，這頗似西方現代學科將概念術語視為必要條件的研究思路。且“意念”一詞不僅包含“概念”“觀念”“術語”“意義”等詞的意涵，且有統攝全局之意味。這表明他試圖通過擇取中心意念以打通中國文論史意圖。這源自一種科學化、理論化的思維觀念，且是在西學東漸的背景下逐漸形成的。不過，在他那裡，借鏡西學，絕非唯西學是從，而是在參照西學與關注中國文論本來面目的雙重視野中展開。故此，他認為郭紹虞以西方純文學與雜文學二元觀念來認識中國古代的“文”“筆”之別，魏晉南北朝的文學觀念因“離開傳統思想而趨於正確”等，這些看法未必切合實際情形。他強調“以我們自己的標準，衡量古人，似乎不大公道。各時代的環境決定各時代的正確標準，我們也是各還其本來面目的好”。