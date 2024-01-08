伊朗和俄羅斯間交易不再需要SWIFT

中評社香港1月8日電／伊朗中央銀行國際事務副行長卡里米表示，俄羅斯和伊朗已經連接其金融信息傳輸系統，因此現在兩國的銀行可以直接進行交易。



法爾斯通訊社援引卡里米的話報導：“我們已將兩國的金融信息傳輸系統相互連接起來。這意味著兩國的銀行聯繫不再需要瑞士，兩國商業銀行可（直接）建立相互委託代理關係。出口商可以向俄羅斯方以里亞爾開具賬單，並根據它直接在伊朗境內接收到俄羅斯銀行的付款。”



伊朗央行副行長還強調，兩國出口商可以以本國貨幣進行交易。



此前一天，伊朗國家發展基金執行委員會成員侯賽因·艾瓦茲魯表示，俄羅斯和伊朗國家財富基金計劃成立聯合投資委員會，以實施石油天然氣、石化、制藥等領域的各種項目。



伊朗中央銀行行長穆罕默德·法爾津12月底表示，伊朗和俄羅斯將於2024年第一季度簽署允許使用盧布和里亞爾開展貿易的貨幣協議。 2023年的最後一周，法爾津對俄羅斯進行了為期兩天的訪問，並會見了俄羅斯央行行長納比烏林娜。 在雙方會面和會議結束後，俄羅斯同意向伊朗提供65億盧布的信貸額度，用於從俄羅斯進口必要的商品。據塔斯尼姆通訊社援引伊朗中央銀行的消息報導，在美國司法部重啟對伊朗的制裁制度後，伊朗Sepah銀行為從俄羅斯進口貨物開立了第一張外國信用證。