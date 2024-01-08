中評社北京1月8日電／據光明網報導，瑤溪有株大銀杏樹，筆挺立在秋風裡，被藍天襯得富麗堂皇，金黃落葉歸根，在樹下繞成圓圈，那叫一個美。身後山坡，有綠竹做陪襯，仿若皇后娘娘的宮女們。間中白墻黑瓦，錯落有致，拍照寫真，那是能夠贊倒一大片的。



像我這樣雖然不是山裡人，但嫁給了曾經的山裡人的“知道分子”，明白越是這樣的美麗地方，越有它的寂寥。



然而它依舊屬於“上有天堂下有蘇杭”的杭州。瑤溪位於杭州桐廬西北角，距縣城七十六公里，乃合村鄉最偏遠的行政村，位於三縣交界。如果一只雞站在村口叫一聲，桐廬、淳安與臨安三縣全能聽到，這就叫“雞鳴三縣”。如果這只雞生了一只蛋，不幸滾下山坡，那麼誰知道它上哪個縣溜達去了呢？三縣村民對這種雞毛蒜皮的事情是從來不計較的，他們世代生活在這裡，不分派，不吵架，不爭鬥，很有點兒“桃花源”氣質。



我帶著我的茶文化團隊來瑤溪，只是為了去老鴉窩訪茶，去微茶莊敬茶。幾年前是老村長帶我上的老鴉窩。老鴉窩上無老鴉，聽說從前烏泱泱一片，白天飛出去，“黑雲壓城城欲摧”，晚上撲棱棱折回來，山頂一片黑。也不知道什麼時候開始，老鴉突然就沒了，一只也沒有了。



隨之消失的還有上千畝茶園。從前它們生得可好了，陽崖陰林的，還有灌木叢和竹林罩著，透過來真正的漫射光。黃壤坡地，雖沒有了成片茶園，但竹林裡一簇簇茶蓬又老又矮，依舊扎在那裡，性子隨那竹根，也是咬定青山不放鬆的。



現在還剩的茶蓬是上世紀五六十年代種下的，但它們似乎已經可稱為古茶樹了。原來古茶和野生茶是兩個概念——衹有真正自生自長的茶樹，才可以被稱為野生茶樹。瑤溪的茶，雖非野生，但還是可以稱作“古茶”的吧。我們團隊的梁慧玲博士在這裡建了博士工作站，她的專業是育種。



瑤溪村的書記陳亞妃是本地人，年輕美麗，嫁到山外，孩子才半歲時，便住回深山老林，有模有樣地當起大學生村官了。她眼下要做一件大事：把老鴉窩的茶山重新恢復過來。鄉裡找了我這個“鄉賢”，這木梢就讓我給接上了。