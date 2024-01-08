賴清德喊到沙啞　反對侯友宜重啟服貿

賴清德。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆1月8日電（記者 張穎齊）2024大選最後關頭，民進黨8日晚間在基隆舉行造勢晚會，賴清德致詞時聲音已沙啞，他批評中國國民黨侯友宜提出重啟服貿談判的政見，將歡迎大陸人來台灣就業，搶台灣人的就業市場，大家不能讓國民黨來掌控“國家”。



基隆市35萬人口，“立委”僅1席，過去板塊被視為藍大於綠，由鄭文婷對上中國國民黨林沛祥、無黨籍王醒之等人。民進黨基隆造勢晚會，與會的有蔡英文、賴清德、前“行政院長”蘇貞昌、“內政部長”林右昌、綠委蔡適應、前民進黨主席卓榮泰、前民進黨副秘書長林飛帆、“僑委會”副委員長阮昭雄、基隆市議長童子瑋及所有民進黨籍基隆市議員民代，賴清德97歲的舅舅、“國策顧問”童永也出席。由民進黨台北市議員簡舒培、台中市議員林德宇、林右昌秘書游本明等擔任主持人。現場準備5000個座椅，但湧入近萬人，場面熱鬧。



蔡英文致詞完後先行離去，未與賴清德同台。賴清德壓軸登場，基隆的民進黨支持者極度亢奮，有女粉大喊“賴清德，我愛你！”讓賴有點尷尬，一直傻笑說“謝謝啦！”賴清德用沙啞的嗓音表示，剛剛從宜蘭趕過來，這周是選前黃金周，黃金周的第一天一定要來基隆固票，大家看了《在路上》的影片，蔡英文會順利交棒給賴清德與副手蕭美琴，他知道蔡英文開車很穩，其實自己開車也不錯。



賴清德表示，“國會”若沒過半，他即使當選，推動台灣仍會有困難，會變得朝小野大，另外侯友宜提倡重新開啟服貿談判，要歡迎大陸人來台灣就業，這侯友宜的政見可不可行？底下支持者大喊“不可以！”賴清德再批，若讓國民黨掌控“國會”，擋台灣軍艦預算的藍委馬文君，也在“國會”，可不可以？台下大喊“不可以！”



賴清德說，千言萬語，就是要讓民進黨的正副首高票當選，“國會”也要過半，大家因此都喊著要搶救民進黨不分區第14名的“立委”候選人王義川，至於基隆的事，也是賴清德的事，基隆河谷黃金廊帶，是林右昌、蔡適應共同研究出來，他也當作競選2024的政見，還有推動基隆捷運、北五堵科技園區，要讓基隆大翻身。



最後，賴清德強調，“立委”候選人鄭文婷不像對手國民黨的候選人是權貴的後代，而出身基隆的民進黨不分區“立委”候選人王正旭也是癌症治療的專家，自己則是腎臟科的醫師，會守護台灣人的健康，讓台灣更強、世界擁抱台灣，賴蕭準備好了，請基隆人做他後盾。



賴清德牽起97歲舅舅童永的手，也感謝姪子童子瑋，並與眾人一一握手，大喊支持賴蕭配、鄭文婷，造勢活動於晚間10點結束，眾人陸續散場。