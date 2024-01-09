快評：選民不是笨蛋　民進黨會被看破手腳

中評社快評／民進黨“立委”羅致政疑為網傳桃色視頻男主角的影片，經新北調查處調查後證實並非“深偽造假”。侯友宜昨天要求新北調查處在24小時內公布結果，否則令人懷疑“國家機器”介入選舉。



羅致政在影片流出後稱視頻是“深偽造假”，並認為是境外網軍在操作“介選”，將正式提告。賴清德也稱，從事件可看出大陸介入台灣選舉是無所不用其極。云云。



台灣民意基金會董事長游盈隆8日在臉書發文，對此表達不以為然，直言若連羅致政被網媒報導疑似自拍不雅影片都要牽扯中國大陸，如此無限上綱，選民不見得會買單，更可能有反效果，因為他們不是笨蛋。



選民不是笨蛋，2022年11月台灣九合一選舉之前，游盈隆也曾用這句話開嗆民進黨。當時，民進黨當局聲稱大陸攻台有多個設想，2023年的設想可能是“以戰逼談”。游盈隆針對此說表示，民進黨在散布恐懼，是選戰考量，民進黨在選戰的最後關頭又打“抗中保台”，會被選民看破手腳，因為選民不是笨蛋。



前“立委”郭正亮8日也直言，民進黨指大陸“介選”，搞過頭會引起反彈，不雅影片、錄音帶都是大陸“介選”？夠了吧，過頭了吧，台灣都沒有是非判斷標準？郭正亮認為，最後一周搞到天怒人怨，業力總爆發，選民不一定要投給誰，但是看到民進黨這副德行，就一定要讓民進黨下台！不然受不了，這種氣氛正在蔓延！



選民不是笨蛋，2022年11月台灣地方選舉民進黨再打“抗中保台”，結果慘敗。這一次，民進黨連羅致政被網媒報導疑似自拍不雅影片都要牽扯中國大陸，如此無限上綱、搞過頭，就必然會引起反彈。