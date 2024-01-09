政治鬧劇不斷　美政府治理失能加劇

中評社北京1月9日電／據光明社報導，2021年1月6日，大批美國民眾暴力闖入國會大廈，試圖阻止美國國會聯席會議確認美國新當選總統。事件導致包括一名國會警察在內的5人死亡、約140名執法人員受傷。



如今，美國國會暴亂事件已經過去三年，國會大廈這一“美國政治的象徵”成了美國民主、共和兩黨相互攻訐、上演一出出政治鬧劇的舞台。在美國政治極化、黨爭加劇的環境下，美國經濟社會議程遲滯，政府治理失能現象惡化，美國社會沉屙難愈。



在過去的2023年，美國政治極化與分裂狀況加劇，國會內的政治鬧劇不斷上演。



2023年1月，共和黨時隔四年重新掌控國會眾議院，卻陷入內鬥。經過15輪投票，共和黨人麥卡錫成為眾議長，美國眾議長選舉創下百年來用時最長紀錄。10月3日，由於被指在經濟議題上對民主黨妥協，麥卡錫被投票罷免，成為美國史上首名被投票罷免的眾議長。從提出罷免動議到通過，僅用時1天。



隨著眾議長遭罷免，美國國會眾議院陷入了癱瘓，而這一癱瘓持續了三周之久。癱瘓的背後是美國兩黨甚至兩黨內部的分裂，混亂的黨爭、無序的政府政策運作，導致兩黨在債務上限和聯邦預算問題上激烈博弈，美國國債規模居高不下，美國2024財年撥款法案至今未獲通過，讓美國政府兩度面臨關門風險。



在政治極化和黨爭不停的大環境下，美國社會問題難以得到有效解決，美國聯邦政府治理失能。



美國社會的“頑疾”——槍支暴力問題在2023年不斷地觸痛著美國人的神經。槍支暴力在2023年造成超過4.2萬人死亡、3.6萬人受傷。美國在2023年發生655起至少4人死傷的大規模槍擊事件，民間呼籲控槍的聲音此起彼伏，但是控槍立法卻難以在美國國會獲得通過。

