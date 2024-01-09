對台軍售遭反制，這些信號很明確

中評社北京1月9日電／據中央廣電總台國際在線報導，中國外交部7日宣布，根據《中華人民共和國反外國制裁法》，對5家美國軍工企業實施制裁。這項反制舉措，針對的是美方近期出台新一輪對台軍售並以各種借口制裁中國企業和個人，是對美方一些人借台灣問題干涉中國內政的嚴正警告。



從具體名單看，5家被中方制裁的美國軍工企業分別是：貝宜陸上和武器系統公司、聯合技術系統運營公司、宇航環境公司、ViaSat公司和Data Link Solutions公司。它們有的名氣大些，有的鮮為人知，但有個共同點：在對台售武方面都是“劣跡斑斑”。



比如，貝宜公司計劃今年向台灣交付裝甲搶救車、新型兩棲作戰車輛，並正與台軍磋商自行榴彈炮出口事宜。宇航環境公司計劃向台方提供“彈簧刀”巡飛彈。來自Data Link Solutions公司的Link－16戰術數據鏈，被台軍多個作戰指揮部門使用。ViaSat公司則向台軍出售了在戰場上提供電子情資的“多功能信息分發系統”。



據相關專家對《國際銳評》透露，這5家軍工企業都參與美國最新對台軍售項目中。去年12月中旬，美國國防部宣布批准向中國台灣地區出售3億美元的設備。這是本屆美國政府執政以來，美方第12次對台軍售。美方的行為，違反了一個中國原則和中美三個聯合公報、特別是“八·一七”公報規定，也違背了美國領導人在中美元首舊金山會晤中作出的政治承諾，再次說明美方一些人在台灣問題上出爾反爾、不守信用。



美國國防部下屬機構聲稱，此次對台軍售的目的是提升台灣軍方指揮、控制、通信等方面的能力，強化台灣所謂“防衛能力”。



觀察人士指出，美國以往對台軍售主要是飛機、導彈、無人機等主戰武器。而作戰力量的形成，有賴於通信、電子、指揮、控制、網絡組成一個完整體系，“美方這次軍售瞄准的是提升台軍方‘軟件’能力”。

