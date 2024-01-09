中美青年乒乓球交流活動在京舉行

中評社北京1月9日電／據人民日報報導，1月6日，中美青年乒乓球友誼賽在清華大學綜合體育館舉行，來自美國弗吉尼亞大學和清華大學的乒乓球愛好者本著“友誼第一、比賽第二”的精神，為現場觀眾奉獻了一場精彩賽事。



在中美建交45周年之際，北京市人民對外友好協會邀請美國弗吉尼亞大學代表團一行18人於1月4日至8日訪問北京，並聯合北京市體育局共同舉辦以“重走乒乓路·一起向未來”為主題的中美青年乒乓球交流活動。清華大學副校長王宏偉、弗吉尼亞大學全球事務副教務長斯蒂芬·馬爾等致辭。1971年中美“乒乓外交”親歷者、乒乓球世界冠軍梁戈亮為選手頒獎。清華大學師生、在京外國友人和相關機構代表200餘人現場觀賽。



6日下午，中美“乒乓外交”圖片展在清華大學蘇世民書院開幕，50餘幅照片生動展現“小球轉動大球”的歷史。在隨後舉行的“中美跨文化交流與挑戰研討會”上，雙方就如何促進中美文化交流進行了坦誠的討論。



活動期間，弗吉尼亞大學代表團還出席了紀念中美建交45周年招待會；參觀天安門廣場、故宮，感受北京中軸線文化；登上八達嶺長城，在1971年美國乒乓球代表團留影處合影；深入胡同體驗市井民俗，品嘗北京烤鴨。



弗吉尼亞大學文理學院大三學生保羅·麥基索克告訴記者，8歲那年父親給他買了一張乒乓球桌，從那以後他就喜歡上了打乒乓球。“在家時，我會和父親切磋球技；讀書後，聽說了美國和中國的‘乒乓外交’故事，那是非常有意義的歷史。”保羅說，同清華大學的同學們打乒乓球很有趣，“他們的水平比我們高，但是大家打得很放鬆，很快便熟絡起來。”他認為，類似美中青年交流活動可以增進年輕一代的互相理解和友誼，“對美中關係發展十分有益”。

