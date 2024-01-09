藍白合？蔡壁如：在野陣營合作才是民之所向

民眾黨台中市“立委”候選人蔡壁如與南投縣長許淑華陪同國民黨南投“立委”選將游顥掃街拜票。（中評社 方敬為攝） 中評社南投1月9日電（記者 方敬為）台灣民眾黨台中“立委”候選人蔡壁如8日晚間現身國民黨“萬人挺侯康台中團結造勢晚會”，引發討論。她今天持續與藍營站在一起，到南投替國民黨“立委”選將游顥站台，並回應表示，出席造勢黨內是同意的，因為團結在野力量是藍白共同的期待，尤其台中區域“立委”選舉藍白密切合作，她出席的環節是8席“立委”選將聯合造勢，這對她的競選來說，有助選情。



對於綠營稱藍、白兩黨在地方的合作是“政黨分贓”，蔡壁如認為，民進黨本身貪腐無能，執政8年不得民心，多數選民都希望下架民進黨，這樣的執政黨攻擊在野黨“分贓”本身就是一個笑話，在野陣營合作才是民之所向。綠營應該好好反省，今天如果做得很好，多數民意應該是會繼續支持，而非反彈聲浪高漲。



國民黨侯康配8日在台中舉辦選前黃金周萬人大造勢，民眾黨“立委”候選人蔡壁如現身站台，蔡是民眾黨主席、大選候選人柯文哲的心腹，選前現身藍營造勢晚會，引發關注。蔡壁如今天上午到南投輔選，與國民黨縣長許淑華陪同第二選區“立委”選將游顥掃街拜票，針對出席侯康造勢相關議題受訪，作上述表示。

