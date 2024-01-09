港人食買玩“一條龍”　深超港贏在性價比

記者直擊“山姆店”港人瘋狂掃貨盛況，現場幾乎六七成客人是香港人，到處聽到廣東話。香港文匯報圖片 中評社香港1月9日電／香港與內地恢復正常通關滿一年，北上消費潮愈吹愈熾熱。倉儲式超市“山姆店”火爆之際，深圳本周六更將有另一間大型連鎖超市Costco開幕，勢必成為港人另一消費熱點。到底這股熱潮背後，反映香港零售業哪些不夠吸引的痛點？香港文匯報記者在剛過去的周日（7日）直擊“山姆店”港人瘋狂掃貨盛況，現場幾乎六七成客人是香港人，到處聽到廣東話，有人一行6人總共購買4，000多元人民幣的食品、日用品等，大呼過癮，即場瓜分“戰利品”。



他們表示，性價比高無疑是深圳優勝之處，但此外更重要的是內地貨品多元化，由於內地市場大，一些冷門產品在內地也有生存空間，而且購物體驗富新鮮感，這都是香港消費所缺乏的。業界認為，兩地融合是大勢所趨，北上消費是必然結果，香港零售業必須繼續強化自身國際化的優勢，吸納來自各地的旅客。



香港文匯報報導，記者前日搭乘跨境直通巴士的山姆專線，由鑽石山港鐵站直達深圳山姆福田印力中心店，全程只需1.5小時，單程票價63元。據瞭解，不少港人都是搭乘此專線前往深圳各間山姆分店，亦有市民一行多人透過包車團前往，7人來回收費300元。



甫到達山姆福田分店門外，已發現整棟超市建築的規模遠勝香港，當日各出入口人頭湧湧，店內更是人山人海，處處水洩不通。港人出手闊綽，見喜歡就買買買，塞滿手推車，當中以各類食品、飲品、日用品（如紙巾、洗衣珠等）、小型電器和行李箱最受港人歡迎。



不少港人滿載而歸，其中一位港人Tony嬸正與幾名友人在地上打開行李箱瓜分“戰利品”。她興奮地向記者介紹今次的收穫，“你看這些糖水細細份，一個人食剛剛好，香港幾十蚊買一碗又食唔曬，浪費食物，內地產品就人性化好多。另外我買咗一大包泡椒鳳爪，同親友一起分，曾經有朋友推介這款食品，試過覺得好味，自己再來買！”



Tony嬸這次跟同事一行6人到山姆掃貨，總共消費4，000元人民幣，大家併單分貨，“我都係搭直巴專線前來，十分方便。”Tony嬸表示，近期喜歡北上消費，原因除了深圳貨品訂價低，更重要的是產品多元化，“香港嘢貴淨係一方面原因，最緊要係呢度（山姆）買到好多香港無嘅嘢，而且就嚟過年，可以買一啲未試過嘅產品返港做年貨都幾好，強烈建議你都買啲嘢返去。”



另外，一行14人的港人梁先生向記者表示，這次全家總動員一同前來購物，“我哋琴日就已經到咗深圳，先探訪親戚，跟住四周圍玩下、食啲嘢，今日返香港前就過嚟山姆掃貨！”這是他們第一次來山姆，“成日聽到身邊朋友話山姆嘅嘢又大件又平，覺得新奇，不如趁探親全家前往。”

