巴基斯坦專家：中國式現代化造福全人類

中評社北京1月9日電／據中國日報報導，巴基斯坦全球戰略與研究中心執行主任、人類命運共同體巴基斯坦研究中心執行主任哈立德·阿克拉姆1月2日在《中國日報》撰文稱，憑借非凡的韌性與團結，中國在改革開放和社會主義現代化建設中取得了無與倫比的成就。



中國式現代化惠及全體民眾



文章指出，中國式現代化之路注重經濟增長和政策執行，已經取得舉世矚目的成就。中國的治理體系和發展模式充分證明了中國謀求發展和邁向現代化所蘊藏的巨大潛力。



共同富裕是社會主義的本質要求，是中國式現代化的重要特徵。中國致力於讓每個公民都從國家發展中受益，由此構建一個更加公平、包容的社會。



同樣值得一提的是，在謀求經濟增長、為人民創造繁榮未來的同時，中國還致力於保護自身豐富的文化遺產。此外，中國政府充分意識到環境保護和可持續發展的重要性，實施了旨在實現可持續發展、減少污染、保護自然資源和促進環保的政策。



在中國共產黨的領導下，中國不僅在短短40年裡成為世界第二大經濟體、製造業大國、全球貿易引領者和第一大外匯儲備國，還制定了獨一無二的現代化路線。在這段不平凡的歷程中，中國建立了規模龐大的教育、社會保障和醫療保障體系。



中國領導層促進民族團結與社會和諧，把中國特色社會主義道路作為實現社會主義現代化的必由之路。中國在推動經濟發展的同時，堅持社會主義核心價值觀，維護社會和諧穩定，著力改善民生，為人民提供平等機遇，確保經濟增長惠及全體民眾。

