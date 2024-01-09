中印不能在引領“全球南方”上鷸蚌相爭

中評社北京1月9日電／據中國日報報導，印度前總理顧問、“新南亞論壇”創始人蘇廷德拉·庫爾卡尼1月5日在《中國日報》撰文稱，印度和中國不能落入西方的挑撥圈套，而應該攜手合作共同引領“全球南方”。



文章指出，邁入2024年，世界處於一個特殊的臨界點上。舊秩序正在迅速瓦解，新秩序尚未取而代之。如今，西方特別是美國的主導地位正在不可逆轉地衰落。不過，建立在多極化、和平與合作、公平與可持續發展以及全球民主治理四大支柱上的世界新秩序尚未完全確立。



發展中國家，或者說“全球南方”，正在致力於為新的世界秩序構建上述四大支柱。不過，它們受到了三大難題的困擾。



首先，“全球南方”尚未就如何構建這個框架體系達成明確、一致的看法。其次，它們還不夠團結，沒有足夠的熱情和決心來完成任務。事實上，其中一些國家存在分歧和爭端，而這極不利於團結協作。第三，也是最重要的一點，美國等西方大國擔心喪失全球霸權地位，為此在“全球南方”製造並擴大分歧，讓這些發展中國家難以追求共同目標。



具體而言，西方大國合謀在印度和中國之間製造分歧，妄圖呈現出這兩個亞洲大國為爭奪在“全球南方”的主導地位而鷸蚌相爭的場景。我們必須挫敗這個陰謀，否則它可能減緩、扭曲甚至阻礙構建更美好的世界新秩序的進程。



為了讓陰謀得逞，西方國家沆瀣一氣，誇大中印分歧。印度媒體和學界亦步亦趨，千方百計讓印度人民相信中國是他們的敵人，印度應該與美國聯手應對“中國威脅”。美國媒體和智庫也在大肆炒作這類言論。印度和美國的反華勢力經常直接勾結，鋪天蓋地散布不實信息。

