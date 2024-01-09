國泰航班日日撤　打亂行程極擾民

國泰機師人手不足以應付運力，需頻頻取消航班。資料圖片 中評社香港1月9日電／香港國泰航空為確保農曆新年旅遊高峰運作如常，近期持續進行“航班調度”，部分航班被取消，今日再有22班抵港及離港的航班取消。民建聯主席陳克勤原定本周四飛往廈門的航班被取消，他認為情況不理想。“旅遊達人”項明生不滿國泰在他的社交網站留言著他聯絡以提供協助，但最終只由聊天機械人“接待”，跟進工作並不積極。



他們均認為，如機師人手不足以應付運力，國泰一開始就不應開加航班，要預留人手應付突發事件。特區政府運輸及物流局局長林世雄昨日表示，航空公司有責任處理好航班編配及人手安排，已要求國泰航空認真檢視並做好預案，並已指示民航處繼續跟進監察國泰的相關安排。



文匯報報導，由聖誕節長假至今，連日來都有不少國泰航班遭取消。根據機管局資料顯示，昨日及今日續有多班國泰航班取消。截至昨日晚上7時半，昨日共有11班抵港及10班離港的國泰航班取消，包括來往北京、上海、台北、高雄、新加坡、曼谷及溫哥華等地。至於今日亦已有10班抵港及12班離港的國泰航班取消（見表）。



航班取消，令乘客大失預算兼打亂行程部署。民建聯主席陳克勤昨日向香港文匯報表示，他於上周三購買本周四前往福建廈門、翌日回程的國泰機票，準備參加政協會議，詎料前晚11時許接獲航班取消的手機短訊。他說：“尚幸我還有3天時間去處理，對我造成的影響未算太大，但有些乘客去到機場才獲告知取消航班，行程大受影響；一些轉機往內地的旅客亦受波及，這很影響香港的國際形象。”



因應航班取消，陳克勤最終改買當日下午2時45分出發的高鐵車票前往廈門，雖然政協會議的行程不受影響，但因較原定航機早約3小時出發，“當天的立法會續會便參加不了。”至於本周五的回程航班則暫未有取消，他希望最終能如期起飛。陳克勤續說，一向支持本地的航空公司，因此不論出差抑或旅遊，一直首選國泰，坦言今次事件令人失望，“如果機師人手不足，不應夾硬穀運力。”



他強調，十分理解受疫情影響，航空業重新招聘人手需要時間。不過，作為乘客，特別是在票價高出一倍甚至幾倍的假期時段，一間航空公司接連出現航班取消事件，難免會對其產生不信任感，希望國泰能夠盡快改善問題。



除了航班取消外，國泰後續處理手法亦有待改善。“旅遊達人”項明生受事件影響，前日要在台灣桃園機場自掏腰包臨時購買其他航空公司的機票前往日本大阪工作。正身處大阪的他昨日接受香港文匯報訪問時表示，國泰於事隔多個小時後在他的Facebook留言，著他私訊聯絡以提供協助。然而，他私訊回覆後發現，原來只是由聊天機械人接待，“我說：『我係James，你叫我私訊聯絡你』，對方卻回覆：『我不太懂你的意思。你可以嘗試輸入簡短的問題或關鍵詞嗎？』”令他非常無奈。

