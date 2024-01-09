美媒曝光美國大學“收費”排名亂象

中評社北京1月9日電／據央視新聞報導，美國媒體《美國新聞與世界報導》多年來對高校進行排名，不少學生和家長以此為參考來進行擇校。然而，《紐約時報》1月6日報導披露了《美國新聞與世界報導》的賺錢套路，即通過向大學兜售排名“徽章”，以提升其在高校榜單上的排名。報導指出，這種做法越來越多遭到大學院校和輿論的批評。



《紐約時報》稱，過去一年多的時間裡，美國有數十所法學院和醫學院拒絕向《美國新聞與世界報導》提供數據，這讓《美國新聞與世界報導》再次陷入關於大學排名價值的激烈爭論中。



報導稱，儘管如此，不少大學為了吸引學生，阻止入學人數下降和預算縮減，仍然在為該媒體的排名產業輸送資金，總共投入了數百萬美元。包括緬因大學奧古斯塔分校、內布拉斯加大學卡尼分校、亞拉巴馬大學等多所學校都曾以各種方式給《美國新聞與世界報導》的高校排名花錢。緬因大學奧古斯塔分校招生推介負責人稱，如果不這麼做，學校很有可能被那些花錢買到“徽章”的競爭對手甩在身後。



據報導，《美國新聞與世界報導》自2010年開始對外授權其所謂排名“徽章”，獲得“徽章”即得到排名認證。該媒體為研究生及博士課程提供130多個類別的“徽章”，為本科課程提供至少85個不同類別的“徽章”。



《紐約時報》稱，《華爾街日報》及其合作夥伴也向大學出售獎項使用許可。



批評人士認為，無論數額多少，學校花錢買排名“徽章”都會讓排名系統產生嚴重缺陷。耶魯大學法學院院長希瑟·格肯批評道，大學集體付錢來扭曲她們在課堂上教授的事情，這一點令她難以置信。



（來源：央視新聞客戶端）

