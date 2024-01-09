逾50年首次　美登月著陸器發射7小時後故障

中評社香港1月9日電／美國聯合發射聯盟公司的“火神半人馬座”火箭於周一（1月8日）發射升空，預定將美國航天機械人技術公司開發的“遊隼”月球著陸器送入太空（圖），這是美國50多年來首次展開登月任務，也是美私營企業首次挑戰登月。然而在成功發射約7小時後，著陸器的太陽能板未能調校至向太陽的位置，工程人員正努力嘗試解決。



文匯報報導，“遊隼”搭載的物品包括美國已故前總統肯尼迪的頭髮樣本及數百人的骨灰，將進行美國歷來首次“月葬”，攜帶的科學設備將用於展開美國太空總署（NASA）的科學探索任務，包括監測月球輻射情況、分析月壤成分及尋找水和羥基分子。



據美國有線新聞網絡（CNN）報導，“火神半人馬座”火箭於當地時間凌晨2時18分（香港時間下午3時18分），從佛羅里達州卡納維拉爾角太空軍基地發射升空。按計劃，發射升空約1小時後，火箭把“遊隼”月球著陸器送入地月轉移軌道。“遊隼”將在那裡與火箭分離，啟動自身推進器，向月球前進。進入繞月預定軌道後，“遊隼”將運作一段時間，最後於2月23日嘗試登陸月球，著陸點是月球正面中緯度地帶一塊數平方公里大的區域。



著陸器抵達月球表面前的最後時刻，被視為整個任務最關鍵環節。航天機械人技術公司行政總裁早前受訪時稱，著陸成功概率為五成。



去年4月和8月，日本和俄羅斯分別發射月球探測器，在最後著陸月球環節均以失敗告終。去年9月升空的日本小型登月探測器SLIM目前正在環月軌道運作，預計本月20日嘗試著陸月球。業界認為，“遊隼”登月任務將奠定NASA下一階段月球探索的基調，即將相關任務外包給私營企業，先以探測器探索月球再展開載人任務。NASA認為將相關任務外包給私營企業完成，能削減探索月球的成本。美國另一家私人企業也擬於2月中旬發射Nova－C月球著陸器。