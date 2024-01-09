學生簽允許申請美國綠卡？華人律師辟謠

（圖源：新華社） 中評社北京1月9日電／據中國僑網報導，美國移民局（USCIS）2023年12月20日對國際學生政策指南進行更新，引起相關人群關注，網絡上有些中介機構聲稱，新政策允許國際學生在學習期間表現出移民傾向，可直接申請美國綠卡。



美國《世界日報》報導，華人律師陳啟耕對此辟謠，強調美國移民局只是對現有政策的進一步闡釋，政策內核內容沒有太大變動。



美國移民局的更新指南詳細解釋F和M學生非移民分類，包括資格要求、轉學、實習培訓、校內外就業等多方面內容。還涵蓋了如何延長居留時間、身份變更和恢復等問題。



指南中指出，持有F或M簽證的學生必須有不打算放棄現有國籍的承諾，但這不妨礙他們申請永久勞工證或移民簽證（通常申請這類證被視為有移民傾向）。後面這句話讓有些人以為“不妨礙”就代表有機會。



這一更新指南不但被一些人誤解為是一項新政策，甚至有謠言聲稱，國際學生可以在申請F或M的學生簽證時，表現出移民傾向。陳啟耕指出，最近網上有關於美國國際學生的新政策的討論，但實際上這不是一個新政策，而是對現有政策的澄清。他指出，國際學生的簽證屬於非移民簽證，這意味著他們在申請時必須證明與祖國的聯繫，並隨時有可能回國。



陳啟耕律師還提到，這次指南更新的原因是因為越來越多的國際學生希望到美國學習，因此更新指南只是一個提醒。學生身份是進入美國學習的途經，但想要“留”下來，需要其他途徑進行綠卡申請。