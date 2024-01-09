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日本青年參加“成人日”活動
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2024-01-09 11:08:00
中評社北京1月9日電／據央視新聞報導，2024年1月8日，日本東京，男女青年身穿日本傳統服飾參加成人節活動。每年1月的第二個星期一，日本各地會為年輕人舉辦成人禮儀式和活動。
（來源：央視網）
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