美專家警告：美式民主正在瓦解

中評社北京1月9日電／據中國日報報導，據美國《國會山報》網站5日報導，蓋洛普公司（Gallup）5日公布的民調顯示，衹有28%的美國成年人對該國的民主現狀感到滿意，較2021年1月6日美國“國會山騷亂”事件發生後不久的35%的調查結果又有了明顯的下降，創歷史新低。



從不同的黨派來看，對美國民主感到滿意的民主黨人比例為38%，高於共和黨人的17%以及獨立人士的27%。值得注意的是，自2021年該民調問題推出以來，這三個群體對美國民主的滿意度均有程度不小的下降。



這項民調結果公布之時，正值“國會山騷亂”事件三周年之際，美國也迎來新的選舉年。《國會山報》網站在6日的報導中再次提到，目前美國出現了一系列與民主狀況有關的令人不安的跡象。



據報導，4日公布的《今日美國報》（USA TODAY）與薩福克大學（Suffolk University）聯合進行的民調顯示，超半數的特朗普支持者受到2020年總統大選“被操縱”說法的影響，對2024年大選結果的真實性沒有信心。相比之下，81%的拜登支持者對即將到來的選舉結果的準確性充滿信心。



另外，根據《華盛頓郵報》與馬里蘭大學（Washington Post－UMD）1日公布的民調結果，1／4的美國人相信，美國聯邦調查局（FBI）組織並支持了對國會大廈的襲擊這一說法。



美聯社5日在評論文章中指出，美國人在“誰對民主構成更大威脅”的問題上爭論不休，或許這凸顯出更加深層次的問題。哈佛大學教授丹尼爾·齊布拉特（Daniel Ziblatt）表示說：“當雙方都開始將彼此說成是民主的威脅時，無論現實情況如何，都是民主正在瓦解的跡象。”

