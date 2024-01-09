全球商家攜新品亮相香港玩具展盼拓寬客源

中評社香港1月9日電／據新華網報導，由香港貿易發展局主辦的香港玩具展8日起在港舉行，世界各地商家帶來多款新產品，希望借此拓寬客源。



展覽設不同展區，展品包羅萬象，各具特色。其中“品牌廊”匯聚了超過220個知名玩具品牌的產品，“智能玩具及遊戲”展區則有各種融入創新科技的玩具和遊戲。此外，主辦方今年設多個新展區，其中“綠色玩具”專區展示的產品在物料、設計、製作或包裝上融合環保創新。



來自廣東的一位商家帶來了多款啟發兒童創意的積木玩具。負責人陳先生表示，香港玩具展是他們面向國外市場的一個重要窗口，希望通過這一平台結識新的合作夥伴。



一位香港商家已連續十多年參展，主要出售以再生塑料等環保材料製作的玩具產品。負責人林先生表示，近年來，市場更加重視環保，他也希望在做生意的同時為降低碳排放出力。



香港貿發局的數據顯示，過去兩年，東盟成為香港玩具業主要出口市場，由2021年占香港玩具出口的8.4%增至2022年的17.8%；2023年1至11月，該份額達20.4%。



首次參展的一位比利時商家介紹，他們的目標市場一直以歐洲、南美為主，相信來港參展有助於進一步拓寬客源，特別是亞洲市場。



展覽期間，主辦方將舉辦研討會及論壇等活動，其中以“解鎖亞洲玩具業市場之關鍵”為主題的“亞洲玩具論壇”，將匯聚多位國際玩具及遊戲業界專家，探討市場動向，展望玩具業前景。



香港玩具展將持續至1月11日，同期還舉行嬰兒用品展和文具展。三個展覽共匯聚2600多位商家，主辦方組織了近200個買家團參觀採購。