香港舉辦工業夥伴大會　聚焦推進新型工業化

中評社香港1月9日電／據新華網報導，香港生產力促進局8日舉辦“香港有工業·重要夥伴啟動大會”，約40家企業分享了新型工業化“落地”案例與經驗。



據主辦方介紹，香港的新型工業化以人工智能、新材料和智能生產工序等為基礎，引進適合香港發展的高端製造業，通過科技創新提升香港製造業競爭力。在生產力促進局的幫助下，多家本地企業獲得特區政府“新型工業化資助計劃”或“投資研發現金回贈計劃”資助，實現轉型提效。



香港特區政府創新科技及工業局局長孫東在活動上致辭表示，近年來，生產力促進局大力推動新型工業化，提供多種智慧方案，為香港工業賦予全新面貌及形象。期待在生產力促進局及各種資助計劃的支援下，通過科技賦能，協助企業升級轉型，提高生產效率，令香港製造的品牌更加亮麗。



香港生產力促進局主席陳祖恒表示，作為特區政府推動香港新型工業化的夥伴，生產力促進局至今推行超過1200項大灣區智能化項目，超過25個行業實現智能化升級。2023年，生產力促進局獲得103個國際和本地的獎項和殊榮，近8成獲獎項目成功落地應用，解決行業痛點。生產力促進局將繼續助力本地企業轉型升級，更好融入國家發展大局。



擁有百年歷史的香港傳統中成藥公司代表鄧女士在分享環節表示，對於企業面臨的包裝人手不足、外觀設計更新慢等問題，智能系統可以助力企業大幅提升生產效率。“希望通過數字化、科技創新和共創價值生態，讓香港中藥行業、產業和企業變得更好。”