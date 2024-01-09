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印尼暫時停飛波音737 Max 9
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2024-01-09 11:33:34
中評社北京1月9日電／據央視新聞報導，1月8日消息，印尼交通部表示，印尼於1月6日暫時停飛波音737 MAX 9。
（來源：央視網）
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