雙向奔赴，老區融入大灣區

龍岩建設廣龍合作產業園，推進與廣州的產業合作。（圖片來源：福建日報） 中評社北京1月9日電／據福建日報報導，廣州龍岩對口合作重點產業項目集中開工，包括廣汽集團等4家世界500強企業項目在內的13個重點產業項目落地龍岩，總投資達138億元；龍龍高鐵龍岩至武平段開通暨武平至梅州段（福建段）建設動員會舉行，進一步拉近了廣龍兩地的時空距離……2023年12月26日，龍岩老區雙喜臨門，廣龍兩地對口合作重大成果在同一天登場，充分彰顯了老區灣區攜手帶來的爆發式力量。



在黨中央、國務院的直接關懷下，2022年5月，國家發改委印發《革命老區重點城市對口合作工作方案》，明確龍岩與廣州建立對口合作關係。抓住這一歷史性契機，龍岩借力登高，在基礎設施、產業發展、教育醫療、文旅康養等十個重點領域與廣州雙向奔赴，全方位融入粵港澳大灣區。一年多來，圍繞打造“新時代革命老區對口合作典範”目標，廣龍兩地持續深化合作，取得豐碩成果，不斷激發閩西革命老區高質量發展示範區建設新動能。



對口合作，項目為首。2023年以來，龍岩認真貫徹落實省委“深學爭優、敢為爭先、實幹爭效”行動要求，圍繞當地“5＋N”產業發展，突出“2＋4”工業產業，按照“抓龍頭、鑄鏈條、建集群”的思路，持續大抓招商、大抓產業、大抓項目，組建包括粵港澳大灣區在內的四大駐點片區招商組和14個產業鏈招商工作組，持續深化“大招商招好商”行動，全力以赴推動招商引資工作取得積極成效。



“廣州龍岩兩地產業有很大的互補性，我們梳理龍岩的產業優勢和廣州汽車、生物醫藥等重點產業的需求，畫出招商地圖，按圖招商並把招商重點放在大灣區，取得良好效果。”龍岩市商務局有關負責人介紹說，僅在去年12月26日集中開工的廣龍合作13個項目中，就涉及新能源、新材料、有色金屬、機械裝備、生物醫藥等領域，其中廣汽集團磷酸鐵鋰綜合利用項目、廣州工控集團3.5萬噸冷軋高精銅板帶項目、廣州偉祈冰川鋰電新能源“碳中和”全產業鏈綠色綜合利用項目、廣州韓研高端椰殼淨水炭新材料生產項目、廣東鵬遠高端鋼結構生產製造基地項目、廣州發展集團儲能及充電樁等新能源新基建建設運營項目和廣州韋德能源精煉級工業混合油生產項目等，每個項目總投資均超過10億元，顯示出兩地產業合作巨大的後勁和廣闊的前景。



“廣汽集團將全力配合項目工程建設，確保如期投產。面向未來，廣汽集團將始終與紫金礦業保持緊密合作，共同推進電池材料項目開新花、結碩果，為龍岩培育新的增長點並助力當地經濟社會發展。”廣汽集團副總經理鄭衡對兩地合作信心滿滿。

