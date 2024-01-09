美國的支持是本輪衝突不能結束的主要原因

中評社北京1月9日電／據央視新聞報導，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）高級官員奧薩馬·哈姆丹1月7日在黎巴嫩首都貝魯特表示，美國對以色列的支持是本輪巴以衝突遲遲不能結束的主要原因，呼籲美國政府重新考慮自身在巴以衝突中的立場。哈姆丹還表示，在實現永久停火之前，不會再就釋放被扣押人員一事展開談判。



（來源：央視網）