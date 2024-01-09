【
大
中
小
】 【
打 印
】
美國的支持是本輪衝突不能結束的主要原因
http://www.CRNTT.com
2024-01-09 11:33:12
中評社北京1月9日電／據央視新聞報導，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）高級官員奧薩馬·哈姆丹1月7日在黎巴嫩首都貝魯特表示，美國對以色列的支持是本輪巴以衝突遲遲不能結束的主要原因，呼籲美國政府重新考慮自身在巴以衝突中的立場。哈姆丹還表示，在實現永久停火之前，不會再就釋放被扣押人員一事展開談判。
（來源：央視網）
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
美國國債突破34萬億美元
(2024-01-09 11:31:52)
冬季極端天氣將影響美國近七千萬人
(2024-01-09 11:31:29)
美國多地遭遇暴風雪襲擊
(2024-01-09 11:30:28)
政治鬧劇不斷 美政府治理失能加劇
(2024-01-09 11:12:26)
對華“去風險化”政策正在製造新的風險
(2024-01-09 11:09:47)
美媒曝光美國大學“收費”排名亂象
(2024-01-09 11:08:37)
美專家警告：美式民主正在瓦解
(2024-01-09 11:07:41)
美政府移民處理方式支持率創歷史新低
(2024-01-09 11:06:45)
美得州一酒店疑燃氣爆炸至少21人受傷
(2024-01-09 10:51:47)
美國防部：目前沒有從伊拉克撤軍的計劃
(2024-01-09 10:26:25)