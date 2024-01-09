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印尼西蘇門答臘省附近海域發生5.3級地震
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2024-01-09 11:32:23
中評社北京1月9日電／據央視新聞報導，據印尼氣象、氣候和地球物理局消息，當地時間1月8日16時51分，印尼西蘇門答臘省明打威群島附近海域發生5.3級地震，震中位於南緯2.24度，東經99.66度，震源深度24公里。
（來源：央視網）
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