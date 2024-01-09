中評社北京1月9日電／據新華每日電訊報導，背著雙肩包、手持直播架，31歲的魏靈燕行走在江西省景德鎮市陶溪川文創街區；夜幕下，數百個手工制瓷攤位在道路兩旁一字排開，廠房和煙囪的線條被燈帶勾勒得分外鮮明。



“歡迎新進直播間的朋友，有看中的陶瓷隨時跟我說。”魏靈燕是一名職業“走播”博主，開設賬號以來在社交媒體已積累了5000餘位粉絲。景德鎮陶溪川雙創事業部負責人段浩楠說，園區引入背包客“走播”這一新職業，每月都有四五百名候選人應聘，為陶瓷攤主增設了銷售渠道，同時也提升了瓷都的曝光度。



去年中秋國慶假期，“去有瓷兒的地方”衝上熱搜，景德鎮文旅部門統計，“景德鎮”三個字也名列不少社交媒體的熱詞搜索榜單，再次彰顯出瓷文化超級IP的“瓷引力”。



2000多年的冶陶史、1000多年的官窑史、600多年的禦窑史……景德鎮至今保留著全球最完備的手工制瓷體系。



歷史上，地處我國中部山區的景德鎮，是海上絲綢之路的重要起點城市，這裡出產的精美瓷器是最早的全球化商品之一。



如今，一根網線將景德鎮傳統陶瓷文化與國際元素、時尚風潮串聯起來，瓷都“觸網”，給傳承千年的手工制瓷業帶來新機遇。



凌晨1點，土耳其青年哈肯走進景德鎮陶瓷產業園區的直播間，向海外消費者介紹新產品。面前的手機屏幕上，來自世界不同時區顧客的備注信息不停滾動：“杯底要刻上我的名字”“把我家寵物畫到正面”……



哈肯的妻子程林曜是青花花鳥非遺技藝景德鎮市級傳承人。“我和妻子一起將中土文化融入到陶瓷作品中。”哈肯展示著手中的茶杯說，“土耳其人常將這個幾何圖案的紋飾用在建築、服飾上，把它畫在青花瓷上別有風味。”去年景德鎮瓷博會期間，哈肯的陶瓷作品贏得來自法國、德國、意大利等國陶瓷展商的青睞。

