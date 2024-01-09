美國國債突破34萬億美元

中評社北京1月9日電／據中國日報報導，美國商業內幕網站8日報導，美國國債已經突破34萬億美元！摩根大通提出嚴重警告。



報導稱，美國財政部2日發布的報告顯示，美國聯邦政府的國債總額已經超過34萬億美元，創歷史新高。美國摩根大通集團警告稱，這34萬億美元的巨額債務對經濟來說是一種“溫水煮青蛙”效應，因為更高的赤字和不斷膨脹的償債成本很容易變得不可持續。



“溫水煮青蛙”是指隨著時間的推移，人們對潛在的問題沒有採取行動，導致問題變得越來越嚴重，直到最終爆發出來。



摩根大通在其2024年展望中表示，“溫水煮青蛙”這個古老的比喻很適用於美國目前的債務狀況。事實上，美國的債務問題多年來一直讓經濟學家們憂心忡忡，隨著政府不斷創紀錄地舉債，要求改變現狀的呼聲也越來越高。



美國國會預算辦公室估計，到本世紀30年代初，美國的福利支出、強制性支出和債務利息支付淨額將超過政府的總收入。美國的債務狀況在未來幾年只會越來越惡化。



摩根大通策略師邁克爾·切巴萊斯特表示：“美國的問題在於起點：每一輪財政刺激都會讓美國向債務不可持續性更近一步，然而，我們已經習慣了對投資者影響有限的美國政府惡化的財政狀況，但有朝一日，這種情況可能會改變。”



切巴萊斯特稱，來自市場和評級機構的壓力將迫使美國政府對其稅收和福利計劃做出 ＂實質性改變＂，比如徵收新的財富稅。



但美國政府似乎不太可能大幅縮減其可自由支配支出。這也是議員們爭論了數月的一個問題，目前美國國會尚未批准本財年的預算。

