浙江溫州為僑服務聯盟成立　“僑立方”授牌

（圖源：中國僑網） 中評社北京1月9日電／據中國僑網報導，為進一步推進形成僑務工作大格局，日前，浙江溫州召開為僑服務聯盟成立暨“僑立方”授牌儀式。溫州市副市長陳寬及為僑服務聯盟成員單位負責人，溫州各縣（市、區）僑辦、僑聯負責人，海外僑團、僑社團代表近百人參加。



據悉，溫州市僑辦、溫州市外辦、溫州市人大民宗僑外委、溫州市政協港澳台僑和外事委、溫州市僑聯等五僑部門作為發起單位，15家相關部門作為共建單位，共同成立溫州市為僑服務聯盟。



此外，“僑立方”作為為僑服務“全球通”系統的線下拓展，進行實體化、規範化運作，堅持“僑有所呼、我有所應”，為華僑提供更加精準、到位的個性化服務。溫州市委統戰部（溫州市僑辦）、溫州市僑聯將緊密聯合聯盟成員單位，做到為僑服務有態度、有力度、有溫度，不斷提升廣大僑胞的幸福感和獲得感。



陳寬指出，溫州是僑務資源大市，近年來聚焦發揮僑力、匯聚僑智、凝聚僑心、維護僑益，努力畫好最大同心圓，打好新時代“僑”牌。為僑服務聯盟成員單位要以“僑立方”為載體，深化為僑服務改革，提升為僑服務效能，為海外僑胞回鄉投資創業、安居樂業搭台建橋。



會上，溫州市教育局、溫州市司法局、溫州市政務服務局有關負責人就各自領域服務華僑工作做了介紹。

