鄭州今年將培育創建100所新優質學校

青春校園，活力滿滿（圖片來源：鄭州晚報） 中評社北京1月9日電／據鄭州晚報報導，實現基本公共服務均等化，構建優質均衡的基本公共教育服務體系，進一步縮小區域、城鄉、校際差距……昨日，市政府發布《關於推進義務教育優質均衡發展的實施意見》，力爭到2035年全面實現義務教育優質均衡發展。



全面提質



2035年實現義務教育均衡發展



《意見》中提到，力爭到2025年，完成金水區、中牟縣“義務教育優質均衡先行縣（市、區、旗）”創建工作，通過國家評估驗收，強力推動其他區縣（市）義務教育優質均衡發展創建工作。



到2027年，優質均衡的基本公共教育服務體系初步建立，供給總量進一步擴大，供給結構進一步優化，均等化水平明顯提高；到2035年，義務教育學校辦學條件、師資隊伍、經費投入、治理體系適應鄭州市現代化國家中心城市建設的實際需要，全面實現義務教育優質均衡發展。



留足用地



到“十四五”末續改建中小學150所



研究編制並出台《鄭州市中小學布局規劃（2021—2035年）》。科學謀劃、超前規劃，結合未來人口發展和教育需求，統籌城鄉中小學校布局，預留中小學用地，科學配置基礎教育資源。



加大全市中小學建設和布局調整力度，推進建成區中小學校配套建設，到“十四五”末，全市續改建中小學150所。市內五區、三個開發區通過多種途徑挖潛現狀學校及高效率新建中小學校等措施，力爭至2026年新增小學學位9萬多個，初中學位4萬多個，整合、挖潛各種教育資源，從根本上解決大班額問題。至2026年秋季開學前，實現全市義務教育學校基本達到規定班額標準，為2027年初

