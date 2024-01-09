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日本發生飛機相撞事故的跑道重新開放
http://www.CRNTT.com   2024-01-09 11:30:51


　　中評社北京1月9日電／據央視新聞報導，當地時間2024年1月8日，日本東京，一架飛機從羽田機場重新開放的C跑道上起飛。據日本國土交通省消息，當地時間1月8日0時，東京羽田機場2日發生飛機相撞事故的跑道經修復後重新開放。

　　（來源：央視網）

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