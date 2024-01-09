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美國多地遭遇暴風雪襲擊
http://www.CRNTT.com   2024-01-09 11:30:28


　　中評社北京1月9日電／據央視新聞報導，當地時間2024年1月7日，美國紐約哈德遜，一名行人在暴風雪中遛狗。近日，一場大規模冬季風暴席捲美國東北部及大西洋中部的大部分地區。

　　（來源：央視網）

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