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美國多地遭遇暴風雪襲擊
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2024-01-09 11:30:28
中評社北京1月9日電／據央視新聞報導，當地時間2024年1月7日，美國紐約哈德遜，一名行人在暴風雪中遛狗。近日，一場大規模冬季風暴席捲美國東北部及大西洋中部的大部分地區。
（來源：央視網）
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