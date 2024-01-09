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泰國總理賽塔：在通脹下降時可考慮降息
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2024-01-09 11:30:13
中評社北京1月9日電／據央視新聞報導，泰國總理賽塔·他威信1月8日表示，在通脹持續下降的背景下，泰國央行可能會考慮降低利率。賽塔說，他反對加息的立場是明確的，同時承認央行有權決定利率。
（來源：央視網）
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