泰國總理賽塔：在通脹下降時可考慮降息

中評社北京1月9日電／據央視新聞報導，泰國總理賽塔·他威信1月8日表示，在通脹持續下降的背景下，泰國央行可能會考慮降低利率。賽塔說，他反對加息的立場是明確的，同時承認央行有權決定利率。



（來源：央視網）