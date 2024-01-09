協同　流動　共享：長株潭一體化發展

長株潭城際軌道交通西環線一期工程（圖片來源：經濟參考報） 中評社北京1月9日電／據經濟參考報報導，湖南省的長沙、株洲、湘潭，呈“品”字分布，構成長株潭都市圈。這裡位處長江經濟帶和京廣經濟帶的交匯節點，具有連南接北、貫通東西的重要地理區位。



歷經20餘年建設，長株潭都市圈已經成為湖南現代化建設和全方位開放的重要戰略支撐，當前正著力構建“對內互濟、對外抱團”的新協作格局，加速推進一體化發展。



2023年12月23日，長株潭一體化發展第五屆市委書記聯席會議在株洲舉行，三市共同簽署《長株潭一體化發展2024年行動計劃》（簡稱“行動計劃”），將圍繞產業創新協同、基礎設施聯通、公共服務共享、生態環境保護四個方面60項事項推進合作。觀察這份新年“施工表”，“協同”“流動”“共享”等關鍵詞躍然閃動，展示出一體化高質量發展的強勁動能。



協同：打造產業創新“強磁場”



2023年12月25日，長株潭汽車產業鏈供應鏈對接會在湘潭舉行。現場，上海賽諾西科新能源充換電及儲能設備生產製造基地、湘潭博雷頓礦卡總部等25個項目簽約，簽約金額近120億元。



新銳新能源車企強勢“落子”，吸引它們的是長株潭地區深厚的產業基礎、持續完善的整零配套以及優質的科研資源。從“競”到“合”，三市新能源汽車產業發展思路之變，造就了一個擁有嶄新活力的產業集群。



作好“協同”文章是長株潭一體化發展的首要工作。2024年“行動計劃”提出，實施產業創新協力協同行動，推動工程機械、先進軌道交通裝備集群向世界級產業集群躍升；加快推進軌道交通、航空航天等省級特色產業配套園區建設……在長株潭，錯位發展、優勢互補、協同高效的現代化產業體系正在加速構建。



元旦後首個工作日，走進湘潭縣天易經開區柏屹創新園，多家汽車、軌道交通零部件配套企業迎來訂單“開門紅”，正滿負荷生產。

