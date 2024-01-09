內地慈父448萬購LP6　供兒在港升學自住

中評社香港1月9日電／特區政府為樓市減辣後，內地客及專才入市個案增加，新近將軍澳日出康城LP6有1房蝕讓盤獲內地慈父以448萬元購入，買家需支付樓價15%印花稅，單位供兒子在港升學自住用途。



大公報報導，美聯物業區域經理黃少明透露，日出康城LP6第5座低層J室，實用面積309方呎，原業主於2018年9月斥495.4萬元購入，作為出租用途，直至前年以680萬元放盤，一減再減終以448萬元沽出，實用呎價14498元。據悉，新買家為內地客，單位將會供在港升讀大學的兒子自住，今次入市需付15%印花稅，比減辣前節省67.2萬元。而原業主持貨逾5年賣樓，賬面蝕47.4萬元或9.6%。



專才2260萬承接嘉亨灣3房



專才客受惠先免後征，睇樓數日即火速入市。中原地產副區域營業經理楊咏滔透露，新蒲崗譽.港灣6座高層A室，實用面積1037方呎，采4房套間隔，單位擁維港煙花景，原業主前年以2250萬元連租約放售，新近減至1700萬元易手，呎價16393元，比同類低10%。楊咏滔指出，新買家為專才客，剛獲香港公司聘用，受惠先免後征安排，有見煙花海景放盤罕有，睇樓3日即決定入市。



西灣河嘉亨灣樓王亦吸引專才承接，中原地產副區域營業董事陳凱超表示，嘉亨灣3座中層C室3房套單位，實用面積947方呎，享單邊全海景，獲專才人士以2260萬元購入，呎價23865元。

