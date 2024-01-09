民進黨公布學生和凱旋苑通話錄音　批侯說謊

民進黨召開“公布錄音檔，侯友宜說謊”記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月9日電（記者 黃筱筠）民進黨今天再度追打中國國民黨候選人侯友宜太太的“凱旋苑”議題。“凱旋苑”青年租金補貼方案昨日起開放申請，民進黨發言人張志豪、賴競選總部發言人戴瑋姍今日公佈學生和凱旋苑管理中心通話錄音檔，踢爆侯友宜欺騙說謊，一切都是假。



他們指出，侯友宜面對自家凱旋苑及新莊獵地爭議，始終閃躲迴避，為掩飾高租金剝削學生的罵名，侯辦拋青年租金補貼轉移焦點，實則虛晃一招，結果根本是唬弄學生，欺騙民眾，請侯友宜說清楚。



民進黨發言人張志豪、競總發言人戴瑋姍召開“公布錄音檔，侯友宜說謊”記者會，會中公布學生打到凱旋苑希望以青年租金補貼方案申請入住。



張志豪表示，侯辦公告昨日起開放申請青年租金補貼方案，即有不少符合低收入戶、中低收入戶或家戶所得總額在新台幣133萬元以下的文大學生，致電凱旋苑要瞭解補貼方案，並爭取還有52間空房的承租機會。



他說，令人遺憾的是，不滿被欺騙的學生陳情，首先凱旋苑管理人員稱“首先那個開放申請，必須要是我們的住戶才能夠申請”、“他是開放給我們這邊的住戶的人，住在我們這一棟的人，不是開放給所有學生，那住在我們這一棟住在我們這一戶的人，不管你是不是學生，符合條件都可以申請。”另他又對學生強調，“你必須要是住戶住在凱旋苑的人才可以跟又昱公司申請，因為他這個是補貼給住在凱旋苑的人，不是補貼給所有那個學生或是外面的人”。



張志豪公布學生與凱旋苑的通話說，對於看房需求，凱旋苑稱“目前預計的可能就是選舉後，最晚可能就是2月會開放看房，那看房之後。我們的房租，還是按照當初我們訂的價錢，你等我們簽完之後，你再拿著合約去向又昱公司申請補貼”；“如果你是符合資格的話。我現在講的數字只是舉個例子，並不是實際的數字，詳細的要麻煩你看新聞公告，我現在只是舉例，假設你租一個月16000元的房間，又昱公司是一個月補貼5千，那就是你要付給我們公司（即新壽）16000，又昱的五千是要另外申請，跟我們沒有關係。”最後學生問要怎麼跟又昱公司申請？凱旋苑竟然回說“那就牽扯到首先你要是又昱公司的住戶，我就提供你後續的申請表，或者你上網他應該有公告，你直接聯繫又昱公司，大概就是這樣”。

