侯友宜搶年輕父母選票　抱嬰兒宣示公家養

左起，國民黨新北市“立委”選人洪孟楷，2024大位候選人侯友宜，新北市藍議員蔡淑君。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北1月9日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024候選人侯友宜9日上午來到新北市林口區，陪同國民黨“立委”候選人洪孟楷車隊掃街拜票，最後停在侯友宜、洪孟楷林口競選總部門口與支持者相見歡。侯友宜當場抱起一位支持者的孩子，並拿出手板簽名宣示0到6歲小朋友由公家養，搶攻年輕父母的選票。



新北市林口區因房價相對優惠，是近年北部年輕人買房成家的首選。林口區人口持續攀升，2018年約10萬人，2023年飆上13萬人，都是靠著大量年輕人移入，林口區也是新北市平均年齡最低的行政區，人口平均約39歲。侯友宜來到林口區宣示0到6歲幼兒公家養，7到12歲公家顧，很有搶年輕父母選票的用意。



侯友宜9日上午來到新北市林口區進行車隊掃街拜票，起點就在林口在地信仰中心竹林山觀音寺，終點位於侯友宜、洪孟楷林口競選總部，陪同者包括洪孟楷、國民黨新北市議員蔡淑君。



掃街最後，侯友宜來到林口競選總部下車和支持者相見歡，現場約50名支持者搶拍侯友宜，大喊“凍蒜（閩南語：當選）”。侯友宜在場抱起一位支持者的嬰孩，直呼小嬰兒真的好漂亮，旁人也誇獎侯抱得很穩，感覺抱小孩很有經驗。



侯友宜已提出“0到6歲公家養”政策，公立、非營利、準公共的托嬰、托育和幼兒園完全免費。若自行照顧，每人每月可領1萬育兒津貼。至於“6到12歲公家顧”，則是公立小學課後照顧“全面免費”。



侯友宜在現場拿出手板簽名，重新宣誓“0到6歲公家養”、“6到12歲公家顧”的政策，搶攻年輕父母選票。