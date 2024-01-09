蔡英文羅致政錄音檔掀熱議　郭正亮：真實性高

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北1月9日電／民進黨“立委”羅致政遭爆不雅影片後禍不單行，7日又傳出疑似他與蔡英文談話的41分鐘錄音檔，內容從消災解厄談到黨內人事，羅致政急澄清指錄音檔是變造是境外介選操作，已委請律師追訴，但爭議延燒不止。前“立委”郭正亮8日在《頭條開講》節目提到，羅致政原本想去“外交部”，但後來蔡政府還是堅持用吳釗燮當部長。而關於石碇的廟跟印度大師，都是政壇高層才知道的，且都確有其事，對岸不可能知道，所以真實性非常高。



《中時新聞網》“就是A跟B兩個人嘛！”郭正亮指出，假設那個錄音裝置是在A身上，當要去錄B的聲音的時候，那個聲音一定會變得比較弱，那這種效果“做”不出來！“所以真實性非常高啦！”而且有人也去比對了當時發生的一些事情。“老實講，我難以想像中國大陸對台灣的政情瞭解到這麼細！”



郭正亮表示，因為這個發生的時間應該就是2019年1月，就是民進黨2018年地方選舉慘敗之後。所以那個“內文”不是講嗎：小英妳的命不夠硬！後來小英就做出一個決策：延後初選兩個月！（主持人周玉琴：跟這個有關？）“當然有關啊！”郭正亮說，“所以賴清德才被幹掉啊！用國家隊去打他啊！就是1月嘛，那後來初選就延後兩個月。”



郭正亮提到，還有，羅致政本來也考慮要不要選“立委”（謝寒冰：市長），“那他想...想去‘外交部’啦！”那個時候也有這樣的傳聞，“可是後來還是堅持要用吳釗燮嘛！”所以他就只好再去選。那他運氣很好，他碰到柯志恩，因為柯志恩並沒有去打他那個2017年的緋聞，所以他就連任。



“他講的那個細節實在是太細了！”郭正亮強調，“不可能知道那麼多啦，比如說你知道石碇那間廟，知道印度大師，這個都是政壇高層才知道的事情，我不相信北京會知道這種事啦！我們也不是不瞭解國台辦啊，怎麼可能知道這種事呢？”而且他講的那個印度大師，真的就是政壇一些高層信的人。周玉琴驚呼：確有其人？“有啊，有啊！非常有名啊！”郭正亮提到，“石碇那個廟，確實就是王金平常去的地方。”



郭正亮直言，“所以都是真的啦！這種事情，我難以想像大陸會知道啦！”