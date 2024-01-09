修復鹽碱地　守護紅海灘

中評社北京1月9日電／據人民日報報導，地處遼河三角洲中心地帶的遼寧盤錦市，濕地資源豐富。近年來，盤錦加大遼河口水域和濱海濕地生態修復力度，保護生物多樣性，為冰雪旅遊的發展打下了基礎。



朔風凜冽，位於渤海遼東灣北部的遼河三角洲已經冰封。海水順著潮溝蜿蜒而上，由寬變窄，在末梢開出一朵朵“冰花”。雪白晶瑩的“冰花”與深褐色的潮溝、金黃色的蘆葦一起，構成一幅冬日畫卷。



地處遼河三角洲中心地帶的遼寧盤錦市，除水稻田外的各類濕地面積達2496平方公里，占全市國土面積的60.84%。近年來，盤錦市堅持“生態立市”，加大遼河口水域和濱海濕地生態修復力度，保護生物多樣性，濕地不僅成為城市的一張亮麗名片，也是推動旅遊產業發展的重要資源。



生態優先，強化濕地保護修復



盤錦紅海灘旅遊發展有限公司副總經理丁存利的辦公桌上，有一袋去年秋天采集的鹽地碱蓬種子，塑料袋口微微敞開。



“種子在11月初采集，準備在第二年清明前後播種，這期間儲存濕度要保持在15%左右。”丁存利說。



鹽地碱蓬是紅海灘的“主角”，也是濕地生態的“晴雨表”。每年夏秋時節，生長茂盛的鹽地碱蓬將灘塗覆蓋，仿佛一塊巨大的紅色地毯向淺海延伸。作為濕地上的先鋒植物，鹽地碱蓬能適應鹽碱環境，經它改良過的灘塗，才能生長出蘆葦、菖蒲。遼河、大遼河、大凌河三條河流從盤錦入海，河海交匯的地理環境造就了這裡由海向陸、紅灘綠葦的壯觀景象。



“濕地的生態環境是景區發展的本底。”丁存利回憶，幾年前，由於盤錦紅海灘國家風景廊道景區的鹽地碱蓬退化，灘塗裸露，客流量一度大幅下降。

