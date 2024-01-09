中評社北京1月9日電／據人民日報報導，堅持共商共建共享的全球治理觀，就是全球事務要由大家一起商量，治理體系要由大家一起建設，治理成果要由大家一起分享，讓各國成為世界和平與發展的參與者、貢獻者、受益者



“世界各國乘坐在一條命運與共的大船上，要穿越驚濤駭浪、駛向光明未來，必須同舟共濟，企圖把誰扔下大海都是不可接受的。”習近平主席如是形容人類命運休戚與共的現實，強調要共同應對全球治理挑戰。中方提出共商共建共享的全球治理觀，深刻回答了“以什麼樣的理念加強全球治理”的時代命題，為構建人類命運共同體指明了實現路徑。



當前，全球治理體制變革正處在歷史轉折點上。一方面，全球治理赤字更加嚴峻。能源危機、糧食危機、債務危機等不斷加劇，全球氣候治理緊迫性凸顯，數字鴻溝日益擴大，人工智能治理缺位。另一方面，發達國家沒有足夠的能力和意願提供全球公共產品，又不願意向發展中國家讓渡更多權力，造成了全球治理的供需失衡。面對不斷加劇的全球治理赤字，越來越多國家認識到，世界上的事情需要各國共同商量著辦，建立國際機制、遵守國際規則、追求國際正義成為多數國家的共識。



堅持共商共建共享的全球治理觀，就是全球事務要由大家一起商量，治理體系要由大家一起建設，治理成果要由大家一起分享，讓各國成為世界和平與發展的參與者、貢獻者、受益者。各方要積極推進全球治理規則民主化，推動各國權利平等、機會平等、規則平等；要堅持對話而不對抗、拆墻而不築墻、融合而不脫鈎、包容而不排他，以公平正義為理念引領全球治理體系變革，使全球治理體系符合變化了的世界政治經濟格局，順應和平發展合作共贏的歷史趨勢，滿足應對全球性挑戰的現實需要。



堅持共商共建共享的全球治理觀，順應世界多極化、經濟全球化、國際關係民主化大勢。進入新世紀以來，新興市場國家和發展中國家群體性崛起，國際影響力不斷增強，這是近代以來國際力量對比中最具革命性的變化。特別是近年來，面對保護主義、單邊主義、霸權主義帶來的破壞性影響，新興市場國家和發展中國家團結自強的意願日益強烈，越來越成為國際格局中一支不可忽視的力量。上海合作組織發展壯大、金磚合作機制擴員、非盟加入二十國集團，全球南方國家追求獨立自主、發展振興、公道正義的呼聲高漲，都表明堅持共商共建共享的全球治理觀是大勢所趨。



堅持共商共建共享的全球治理觀，必須維護並踐行真正的多邊主義。多邊主義的要義是國際上的事由大家共同商量著辦，世界前途命運由各國共同掌握，這與共商共建共享的全球治理觀高度契合。當前，單邊主義和強權政治衝擊國際秩序和全球治理體系，世界比以往更加需要多邊主義。踐行真正的多邊主義，就要堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合

